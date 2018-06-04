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04.06.2018, 11:32

Оппоблок призвал начать переговоры с террористами в Донбассе

Оппоблок призвал начать переговоры с террористами в Донбассе - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер фракции Юрий Бойко заявил, что партия готова вести переговоры с участниками конфликта на востоке Украины - РФ "и непризнанными республиками"

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Оппозиционный блок в Верховной Раде призывает к прямым переговорам с главарями оккупационных администраций РФ на захваченной части Донбасса, которые лидер фракции Юрий Бойко назвал "непризнанными республиками", фактически повторив кремлевский штамп. Такую идею он подал на заседании согласительного совета, сообщил корреспондент LIGA.net.

Бойко отметил, что для завершения войны "необходимы переговоры" с Кремлем и его марионетками на востоке Украины.

"Мы призываем начать прямые переговоры с участниками конфликта - Российской Федерацией и непризнанными республиками", - сказал он.

Лидер Оппоблока также сообщил, что партия "готова взять не себя" функцию переговорщиков от имени Украины.

Читайте аналитику: Фракция кандидатов. Как раздробленный Оппоблок пойдет на выборы

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Ранее депутаты Оппоблока пожелали взять на поруки кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.

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Теги: война в донбассе, Оппозиционный блок, коллаборационизм, юрий бойко, пособничество
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