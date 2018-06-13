Опубликован закон об Антикоррупционном суде: наберет силу завтра

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Для юридически законного старта работы антикорсуда президент должен будет внести в Раду лаконичный "закон о создании Высшего антикоррупционного суда"

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Завтра, 14 июня, вступит в силу закон об Антикоррупционном суде: полный его текст был опубликован сегодня в официальном вестнике парламента Голос Украины.

Некоторые нормы документа №2447-VIII начнут действовать только с началом работы антикорсуда.

С тектом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. В его компетенции - рассмотрение дел в ведении НАБУ.

Суд начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты. Отбор судей проведет ВККС под присмотром Общественного совета международных экспертов, которыми могут стать как иностранцы, так и украинцы.

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7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон (кто и как голосовал) об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 317 народных депутатов. 11 июня его подписал президент.

С момента принятия закона достаточно полгода для создания и запуска суда, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, и добавил: до этого обвиняемые заторопятся в "обычный" суд. Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что о через полгода антикорсуд начнет работу лишь "при оптимальных условиях".