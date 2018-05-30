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30.05.2018, 19:05

Организатор "убийства" Бабченко планировал убить 30 человек - СБУ

Организатор "убийства" Бабченко планировал убить 30 человек - СБУ - Фото
Василий Грицак Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам Василия Грицака, он также планировал закупить большое количество оружия и боеприпасов

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Организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко планировал закупить за средства российских спецслужб оружие и боеприпасы, чтобы заложить базы на территории центральной Украины. Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, украинец должен был закупить 300 автоматов Калашникова, сотни килограмм взрывчатки, патроны, боекомплекты для ГС, минометные мины и многое другое.

Все задокументировано в рамках негласных следственно-розыскных действий, отметил Грицак.

Также глава СБУ сообщил, что организатор планировал убить 30 человек на территории Украины.

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения 30 человек на территории Украины. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв. Не буду их называть", - сказал Грицак.

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко жив. Его "убийство"  было спецоперацией  украинских спецслужб.

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Теги: василий грицак, оружие, убийство, спецоперация, аркадий бабченко
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