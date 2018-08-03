Освобожденного из российской тюрьмы украинца поселят в общежитии

Александр Костенко Фото: скриншот с видео

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Сегодняшнюю ночь бывший политзаключенный проведет в украинском посольстве в Москве

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Украинец Александр Костенко, которого сегодня освободили из российской колонии в Кировской области, переночует в посольстве Украины в Москве, а завтра в сопровождении дипломатов выедет в Киев. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее информации, сейчас Костенко с советником по консульским вопросам Геннадием Брескаленко направляются в Москву.

Геращенко сообщила, что крымскому активисту предоставят в Киеве временное общежитие. "Ему предоставят временное общежитие и, надеюсь, очень своевременной будет выплата от правительства", - написала депутат.

Крымский активист, украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко сегодня вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.