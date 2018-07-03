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03.07.2018, 16:59

От Москальковой требуют извинений перед Денисовой за "хамство"

От Москальковой требуют извинений перед Денисовой за "хамство" - Фото
Ирина Геращенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам Ирины Геращенко, автомобиль, в котором находилась Москалькова, чуть не сбил Денисову

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ждет от российского омбудсмена Татьяны Москальковой извинений перед ее украинской коллегой Людмилой Денисовой за свое "хамское поведение". Об этом Геращенко написала в своем Facebook.

По словам депутата, автомобиль, в котором находилась Москалькова, чуть не сбил Денисову.

"Первое: мы ждем от Москальковой официальных извинений перед ее коллегой госпожой Денисовой за откровенно хамское поведение, недостойное института обмудсмена, когда ее джип чуть не сбил Людмилу, а «боярыня Москалькова« даже не вышла поздороваться, и сделала все, чтобы сорвать договоренности президентов", - написала Геращенко.

Как сообщалось ранее, Денисова приехала в колонию, где удерживается украинский политзаключенный Олег Сенцов. В колонию ее не пустили, но мимо украинской делегации проехал кортеж Москальковой. На звонки Денисовой она не ответила. Когда кортеж выезжал, Денисова пыталась остановить машины, но Москалькова так и не вышла.

Кроме того, Геращенко рассказала о звонке "пранкеров ФСБ".

"Сегодня в мою приемную позвонили с российского номера, представились моим секретарям... Кирой, помощником обмудсвумен Москальковой, мол «Татьяна Николаевна через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявлении по заключенным». Конечно, я уверена, что это были ФСБшные пранкеры, поэтому передала секретарям, чтобы те передали «Москальковой», что я веду сессию и посоветовала через секретарей «Москальковой» общаться с визави, украинской обмудвумен. Хотя и с Москальковой «через 5 минут" я бы, конечно, не говорила)", - написала Геращенко.

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Теги: Людмила Денисова, Ирина Геращенко, омбудсмен, татьяна москалькова, хамство
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