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23.07.2018, 21:24

Павел Гриб в российском суде передал украинцам свою просьбу

Павел Гриб в российском суде передал украинцам свою просьбу - Фото
Павел Гриб

На вопрос о состоянии своего здоровья Павел ответил, что держится

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Политзаключенный Павел Гриб на суде в российском Ростове передал украинцам, чтобы не забывали о незаконно осужденных в России согражданах. Об этом сообщила журналистка Hromadske Ирина Ромалийская, которая присутствовала на заседании суда.

Когда судьи ушли из зала заседаний, представителям СМИ удалось пообщаться с Грибом.

"Первое, что его спросили, - что бы он хотел передать украинцам. И он сказал, чтобы не забывали о них – вероятно, имел в виду политзаключенных", - сказала журналистка.

На вопрос о состоянии своего здоровья Павел ответил, что держится.

Сегодня, 23 июля, в Северо-кавказском военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по сфабрикованному делу украинского политзаключенного Павла Гриба. 

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Теги: Павел Гриб, суд, здоровье, политзаключенный, ростов
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