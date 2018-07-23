Павел Гриб в российском суде передал украинцам свою просьбу

Павел Гриб

commenthover

На вопрос о состоянии своего здоровья Павел ответил, что держится

Реклама

Реклама

Политзаключенный Павел Гриб на суде в российском Ростове передал украинцам, чтобы не забывали о незаконно осужденных в России согражданах. Об этом сообщила журналистка Hromadske Ирина Ромалийская, которая присутствовала на заседании суда.

Когда судьи ушли из зала заседаний, представителям СМИ удалось пообщаться с Грибом.

"Первое, что его спросили, - что бы он хотел передать украинцам. И он сказал, чтобы не забывали о них – вероятно, имел в виду политзаключенных", - сказала журналистка.

На вопрос о состоянии своего здоровья Павел ответил, что держится.

Сегодня, 23 июля, в Северо-кавказском военном суде в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по сфабрикованному делу украинского политзаключенного Павла Гриба.