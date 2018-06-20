Показавшую неприличный жест девушку в Раду больше не пустят

Фото: Facebook Яна Доброносова

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Бывшая помощница депутата Радикальной партии показала средний палец фотографу, который снимал ее в кулуарах парламента

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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики лишил журналистской аккредитации Юлию Махмуди и Валерию Егорову. Последняя показала средний палец фотографу в кулуарах парламента. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

"Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского кореспондента - девушки, которые не уважают Высший законодательный орган и государственные символы, лишены аккредитации в парламенте", - написала она.

В комментарии Украинской правде Кармелюк уточнил, что девушек лишили аккредитации, так как они "нарушали регламент, оскорбляли своих коллег, народных депутатов, и оскорбительно высказывались относительно украинского парламента".

Издание напоминает, что бывшая помощница депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского Валерия Егорова, которая называет себя журналистом и руководительницей ОО "Молодежная перспектива", в мае 2018 г "прославилась" тем, что ткнула в камеру журналиста, который ее фотографировал, средний палец.

Немецкий телеканал Deutsche Welle заявил о сексуальных домогательствах по отношению к своей корреспондентке, которая освещала закрытие Чемпионата мира по футболу в России.