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Боты:
05.06.2018, 12:33

Политзаключенный Панов в Крыму не пошел на сделку со "следствием"

Политзаключенный Панов в Крыму не пошел на сделку со "следствием" - Фото
Евгений Панов

Брат Панова рассказал, что два года на украинца в СИЗО Симферополя давят и угрожают максимальным сроком, если он не признает себя террористом

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Украинский политзаключенный в аннексированном Крыму Евгений Панов отказался идти на сделку с оккупантами. Об этом рассказал глава организации "Объединение родственников политзаключенных Кремля", брат Панова Игорь Котелянец в эфире 5 канала.

По его словам, Панов может получить максимальный срок - 20 лет заключения - по сфабрикованному обвинению в организации терактов. 

На Панова давили, чтобы он признал, что он - украинский террорист, и тогда он получит пять лет заключения. Если он этого не сделает, то Панову грозятся "дать 20 лет и отправить очень далеко".

"Евгений ни на какие сделки не пошел. Поэтому мы ожидаем, что его осудят на максимальный срок 20 лет", - сказал Котелянец.

Он также отметил, что у Панова проблемы со здоровьем после перенесенных пыток, а медицинской помощи ему не оказывают. 

11 августа 2016 года Евгений Панов, которого ФСБ обвинила в "диверсионной деятельности" на территории Крыма, был похищен в Запорожской области и вывезен на полуостров. Оккупанты опубликовали заявление о том, что Крыму якобы предотвращен "ряд терактов украинских диверсантов". По данным украинской разведки, в Крыму произошла перестрелка между сотрудниками ФСБ и военными РФ. Эту ситуацию российские власти пытаются выдать как диверсию Украины.

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Теги: Крым, политзаключенный, сделка со следствием, евгений панов
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