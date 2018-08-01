Порошенко хочет поскорей взыскать с России компенсации за убытки

Президент Петр Порошенко обратился к Кабинету министров с просьбой как можно быстрее создать межведомственный координационный орган, который сформирует общую претензию к России для возмещения нанесенных убытков. Об этом сообщил Порошенко в Facebook.
Такой орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом.
Порошенко также ждет от правительства план по развитию регионов, которые прилегают к оккупированным территориям.
"Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд", - отметил президент.
В феврале этого года был принят закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
По оценке старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда, Украина потеряла $98,4 млрд, из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе.