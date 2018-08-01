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01.08.2018, 12:52

Порошенко хочет поскорей взыскать с России компенсации за убытки

Порошенко хочет поскорей взыскать с России компенсации за убытки - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко просит правительство побыстрей сформировать сециальный орган и общую претензию к России

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Президент Петр Порошенко обратился к Кабинету министров с просьбой как можно быстрее создать межведомственный координационный орган, который сформирует общую претензию к России для возмещения нанесенных убытков. Об этом сообщил Порошенко в Facebook. 

Такой орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом. 

Порошенко также ждет от правительства план по развитию регионов, которые прилегают к оккупированным территориям. 

"Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд", - отметил президент. 

В феврале этого года был принят закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По оценке старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда, Украина потеряла $98,4 млрд, из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе. 

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Теги: Россия, петр порошенко, компенсация, убытки, координационный орган
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