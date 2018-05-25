Порошенко о Джавелинах: Танкисты россиян не едут на линию огня

Испытание Джавелина в Украине (фото - пресс-служба президента)

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После испытаний различных ПТРК военными ВСУ глава государства распорядился насытить линию разграничения в Донбассе украинскими "Стугнами"

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Наличие американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин на вооружении у армии Украины приводит к тому, что танкисты оккупантов "просто отказываются выезжать на линию соприкосновения". Об этом заявил президент Петр Порошенко, который побывал на испытаниях ПТРК в Черниговской области.

30 апреля было подтверждено, что Джавелины передали ВСУ, а 22 мая военные показали "тест-драйв" этого ПТРК на полигоне.

Кроме того, пишет пресс-служба главы государства, поручено "резко увеличить" укомплектованность бригад в зоне проведения операции объединенных сил на востоке страны отечественными комплексами - Стугна-П.

"Я лично много раз присутствовал на испытаниях и не видел ни разу, чтобы Стугна с максимального расстояния не поразила цель", - подчеркнул Порошенко.

Президент также заявил о "серьезном повышении" уровня военно-технического сотрудничества с США, Турцией, Канадой и Великобританией.

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Ранее в Черниговской области прошел финальный этап испытаний новой модификации ПТРК Скиф – экспортной версии украинского ПТРК Стугна-П.