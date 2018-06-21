Порошенко по телефону призвал Путина освободить политзаключенных

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.
Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим заложникам Кремля.
Читайте также: Сенцова могут кормить принудительно: Денисова обратилась в Минюст
Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части минских договоренностей по безопасности.
"Было отмечена важность активизации работы в нормандской формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - уточнили в пресс-службе.
9 июня 2018 года президенты Украины и России провели телефонный разговор - речь шла о политзаключенных.
Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.
Читайте также: Забей Путину: в соцсетях началась акция в поддержку узников РФ
14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.