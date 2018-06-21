Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.06.2018, 14:39

Порошенко по телефону призвал Путина освободить политзаключенных

Порошенко по телефону призвал Путина освободить политзаключенных - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Глава государства сегодня провел телефонный разговор с президентом России

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим заложникам Кремля.

Читайте также: Сенцова могут кормить принудительно: Денисова обратилась в Минюст

Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части минских договоренностей по безопасности.

"Было отмечена важность активизации работы в нормандской формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - уточнили в  пресс-службе.

9 июня 2018 года президенты Украины и России провели телефонный разговор - речь шла о политзаключенных.

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

Читайте также: Забей Путину: в соцсетях началась акция в поддержку узников РФ

14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 21.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, владимир путин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных в РФ
Политика Послы G7 призвали к обмену Сенцова и других политзаключенных в РФ
Денисова передала Сенцову письмо от Порошенко через адвоката
Политика Денисова передала Сенцову письмо от Порошенко через адвоката
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 