Порошенко по телефону призвал Путина освободить политзаключенных

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Глава государства сегодня провел телефонный разговор с президентом России

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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим заложникам Кремля.

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Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части минских договоренностей по безопасности.

"Было отмечена важность активизации работы в нормандской формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - уточнили в пресс-службе.

9 июня 2018 года президенты Украины и России провели телефонный разговор - речь шла о политзаключенных.

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

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14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.