Порошенко поговорил с Меркель: о чем шла речь

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Собеседники скоординировали позиции накануне встречи канцлера ФРГ и президента РФ.
"Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - отмечается в сообщении.
Порошенко уделил внимание вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.
Они также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством Северного потока-2.
Порошенко и Меркель согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.
Встреча Меркель и Путина может состояться 18 августа.