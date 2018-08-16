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16.08.2018, 16:03

Порошенко поговорил с Меркель: о чем шла речь

Порошенко поговорил с Меркель: о чем шла речь - Фото
Петр Порошенко и Ангела Меркель (фото - president.gov.ua)

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе, освобождение политзаключенных и заложников

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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники скоординировали позиции накануне встречи канцлера ФРГ и президента РФ.

"Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - отмечается в сообщении.

Порошенко уделил внимание вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Они также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством Северного потока-2.

Порошенко и Меркель согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.

Встреча Меркель и Путина может состояться 18 августа.

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Теги: петр порошенко, ангела меркель, Олег Сенцов
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