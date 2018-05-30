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30.05.2018, 18:30

Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье охрану

Порошенко поручил предоставить Бабченко и его семье охрану - Фото
Аркадий Бабченко на брифинге о предотвращении попытки его убийства (фото - LIGA.net)

Президент объяснил свое решение тем, что Москва в своих попытках убить журналиста "вряд ли успокоится"

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Президент Петр Порошенко поручил предоставить российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану. Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

Порошенко поздравил СБУ с "блестящей операцией по сохранению жизни Бабченко". По словам президента, украинские правоохранительные органы "с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине".

"Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - добавил он.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его квартире в Киеве, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.

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Теги: петр порошенко, аркадий бабченко, убийство бабченко, бабченко жив
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