Порошенко представил нового губернатора Донецкой области

Александр Куць (скриншот из видеозаписи)

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На замену недавно ушедшему в отставку Павлу Жебривскому пришел генерал-майор СБУ Александр Куць

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Генерал-майор Службы безопасности Украины Александр Куць назначен новым руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации. Об этом во время визита в Краматорск сообщил президент Петр Порошенко.

"По новому главе ОВГА я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области, и мы должны применить исчерпывающий перечень мер, чтобы приблизить Украину к миру", - сказал он.

По словам президента, "когда враги боятся Александра Ивановича, они это делают не зря".

"Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, очень хорошо известен в Донбассе. Его знает и уважает Донбасс. Уверен в том, что его опыт эффективного сотрудничества с ООС, силовиками и народными депутатами является бесценным", - отметил он.

Порошенко перед Куцем поставил следующие приоритеты: мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий, в том числе недавно освобожденных, а также развитие и защита малого и среднего бизнеса.

"Нужно обеспечить привлечение средств для противодействия диверсиям и терактам, защиты от элементов гибридной войны, развития информационной безопасности на территории Донецкой области", - добавил он.

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Куць родился в Ростове-на-Дону (РФ) в 1976 году и жил в России до середины 1990-х годов. Чем занимался до 2009 года, неизвестно. В 2009-м стал замначальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью главка СБУ в Киеве и Киевской области. После начала войны, в марте 2015-го, Куць получил должность главы СБУ в Донецкой области, а летом 2017-го - и Луганской.

Как писали СМИ, его задачей уже во время войны в Донбассе было выявление предателей в рядах силовиков.

20 июня 2018 года экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского, который ушел с прошлой должности 11 июня, президент назначил аудитором НАБУ.