Порошенко пригласили на саммит НАТО в Брюсселе - Столтенберг

Йенс Столтенберг

commenthover

В каком формате пройдет саммит, пока неизвестно

Реклама

Реклама

Президента Петра Порошенко пригласили принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Президента Порошенко приглашен на саммит НАТО. Мы еще пока не решили, в каком формате. Но президент Порошенко приглашен», - сказал Столтенберг.

Как известно, 9 июля в Брюсселе пройдет также юбилейный 20-й саммит Украина-Европейский Союз.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто 30 мая обратил внимание Будапешта на необходимость поддержки сотрудничества Украины и НАТО перед лицом российской агрессии в Европе.