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07.06.2018, 20:46

Порошенко пригласили на саммит НАТО в Брюсселе - Столтенберг

Порошенко пригласили на саммит НАТО в Брюсселе - Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг

В каком формате пройдет саммит, пока неизвестно

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Президента Петра Порошенко пригласили принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Президента Порошенко приглашен на саммит НАТО. Мы еще пока не решили, в каком формате. Но президент Порошенко приглашен», - сказал Столтенберг.

Как известно, 9 июля в Брюсселе пройдет также юбилейный 20-й саммит Украина-Европейский Союз.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто  30 мая обратил внимание Будапешта на необходимость поддержки сотрудничества Украины и НАТО перед лицом российской агрессии в Европе. 

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Теги: петр порошенко, нато, йенс столтенберг, брюссель, саммит
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