Порошенко призвал Раду внести изменения в армейский устав

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Президент выразил надежду, что парламент поддержит правки в части закрепления нового воинского приветствия "Слава Украине! — Героям слава!"

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На вчерашней, 3 сентября, вечерней встрече с главами парламентских фракций и групп президент Петр Порошенко предложил поддержать в Верховной Раде законопроект по изменению устава ВСУ в части, который касается введения военного приветствия "Слава Украине! — Героям слава!"

Как пишет пресс-служба главы государства, правки были разработаны с учетом правительственных предложений и предложений Минобороны.

"Внесенные изменения в уставы ВСУ, как известно, являются законами. И мне поведение наших воинов на параде - тот энтузиазм, когда они наконец начали произносить "Слава Украине" - только добавили уверенности в том, что это надо делать уже сейчас и немедленно", — заявил президент.

По словам Порошенко, также в армейской системе меняется позиция, когда ультимативно требовалось обращение "товарищ": теперь есть возможность обращаться "пан" ("господин" в переводе на русский, - ред.).

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24 августа 2018 года во время парада на День Независимости военнослужащие впервые использовали воинское приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" вместо приветствий советского образца. Кроме того, на параде прозвучал новый гимн армии — "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.