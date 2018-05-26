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26.05.2018, 13:36

Представитель УПЦ МП заявил, что томос об автокефалии уже написан

Представитель УПЦ МП заявил, что томос об автокефалии уже написан - Фото
Архимандрит УПЦ МП Кирилл (Говорун) Фото: скриншот с видео

Далее последует рецепция автокефалии другими поместными церквями. Этот процесс может быть проблематичным для Украины

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Томос Константинопольского патриархата о предоставлении Православной церкви в Украине автокефалии уже написан. Об этом в эфире 5 канала заявил архимандрит УПЦ МП, бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ МП Кирилл (Говорун).

"Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал, писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонические - абсолютно совершены. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом, каноничным, к нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", - сказал архимандрит.

Он также рассказал о процедуре предоставления автокефального статуса украинской церкви.

По словам священника, давать томос об автокефалии - прерогатива Константинопольского патриархата еще со времен Византийской империи.

На втором этап этой процедуры, отметил Говорун, начнется процесс рецепции автокефалии со стороны других православных поместных церквей. На этом этапе, по словам представителя УПЦ МП, у Украины могут возникнуть "определенные проблемы".

Процесс признания автокефалии украинской церкви может занять довольно длительное время. Архимандрит привел в пример Православную церковь в Америке, которой Московский патриархат дал автокефалию в 1970 году. По его словам, до сих пор не все поместные церкви признали эту автокефалию.

В 2016 г в ходе Всеправославного собора на Крите должны были определить каноническую процедуру предоставления автокефалии. Однако все ограничилось предварительным обсуждением, в ходе которого между поместными церквями не было достигнуто согласие по ряду принципиальных моментов, поэтому вопрос не был внесен в повестку дня собора.

В апреле в Константинопольском патриархате сообщили, что Вселенский патриарх Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.

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Теги: томос, автокефалия, архимандрит кирилл, кирилл говорун, патриархат
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