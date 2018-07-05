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05.07.2018, 11:57

Рада решила не рассматривать вопрос блокировки сайтов - пока что

Рада решила не рассматривать вопрос блокировки сайтов - пока что - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Проектом предлагается в Уголовном процессуальном кодексе ввести понятие "временное блокирование информационного ресурса"

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Верховная Рада не включила в повестку дня проект закона о блокировании сайтов, передает корреспондент LIGA.net

За то, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть сегодня проект изменений в некоторые законы по поводу противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере  №6688 проголосовали 158 депутатов при 226 необходимых.

Проектом предлагается в Уголовном процессуальном кодексе ввести понятие "временное блокирование информационного ресурса".

Предусмотрено, что временно блокировать информационный ресурс можно во время досудебного расследования по решению суда. В исключительных случаях, когда есть угроза для жизни людей или совершения другого тяжелого преступления предлагается блокировать сайты по постановлению прокурора или следователя не более чем на 48 часов. В таком случае прокурор или следователь обязан немедленно обратиться в суд с ходатайством о блокировании ресурса.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и доработать ко второму чтению с учетом практики ЕСПЧ и применения Конвенции об основополагающих правах и свободах человека.

4 июня Оборонный комитет предложил Верховной Раде принять за основу законопроект о блокировке сайтов. Комитет предложил доработать проект закона №6688 ко второму чтению с учетом европейского опыта. 

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Теги: верховная рада, блокировка сайтов, суд, прокурор, следователь
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