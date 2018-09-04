Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Вводится понятие европейские объединения территориального сотрудничества

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Верховная Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС. За изменения в ряд в ряд законов по поводу трансграничного сотрудничества 6085 в целом проголосовали 234 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Вводится понятие европейские объединения территориального сотрудничества. Это сотрудничество приграничных регионов с соседними регионами стран ЕС. Закон о трансграничном сотрудничестве 2004 года не предусматривал еврорегионального сотрудничества.

Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях к Конституции относительно стратегического курса на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.