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04.09.2018, 12:02

Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС

Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вводится понятие европейские объединения территориального сотрудничества

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Верховная Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС. За изменения в ряд в ряд законов по поводу трансграничного сотрудничества 6085 в целом проголосовали 234 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Вводится понятие европейские объединения территориального сотрудничества. Это сотрудничество приграничных регионов с соседними регионами стран ЕС. Закон о трансграничном сотрудничестве 2004 года не предусматривал еврорегионального сотрудничества.

Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях к Конституции относительно стратегического курса на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

 

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Теги: верховная рада, закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС
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