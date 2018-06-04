РФ прокомментировала возможность обмена Сенцова и других узников

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

commenthover

По словам пресс-секретаря Путина, этот вопрос будет решаться рабочей группой в Минске

Реклама

Реклама

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовность России обменять Олега Сенцова и других украинских политзаключенных на 23 осужденных в Украине российских граждан. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Есть специальная рабочая группа, которая работает. Также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук. Он уже собственно способствовал проведению ряда таких успешных операций", - сказал он, уходя от ответа на вопрос о возможности такого обмена.

По словам Пескова, рабочая группа в Минске будет проговаривать, "о ком конкретно идет речь".

"Пока так голословно сказать ничего не могу", - добавил он.

1 июня первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять около 20-ти россиян, которые находятся в украинских тюрьмах на своих граждан, незаконно задержанных в России.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.