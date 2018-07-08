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08.07.2018, 07:14

Россия спровоцировала конфликт в Донбассе - Волкер

Россия спровоцировала конфликт в Донбассе - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - скриншот видео)

Люди страдают только в тех регионах, в которых Россия создала этот конфликт, подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по Украине

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Россия спровоцировала конфлликт в Донбассе. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по украинским вопросам Курт Волкер заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest.

"Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины – осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух «народных республик», их финансированием и поддержкой", - отметил Волкер.

По его словам, Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину.

"Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия просто должна решить: мы больше не хотим это делать, это не в российских интересах. На самом деле это заставляет Украину дрейфовать еще дальше от большой российской семьи. Я думаю, что в России всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание того, чтобы Украина оставалась частью более широкого сообщества (связанного с Россией, - ред.)", - подчеркнул Волкер.

Он считает, что вместо этого вторжение и оккупация привели к возникновению более националистической обращенной на Запад Украины. "Они более едины и злы на Россию и, как никогда, скептично настроены к России. Так что положить конец этому конфликту – это было бы в интересах России. Они же хотят лучших отношений с Украиной", - уточнил Волкер.

По его словам, Россия настойчиво повторяла две вещи в ходе переговоров: одна из них - это поддержка минских соглашений, в которых отмечается очень четко, что эта территория является частью Украины и будет восстановлена в этом качестве.

"А второе – это то, что они обеспокоены судьбой русскоговорящих людей в Украине. Так как раз эти люди более всего страдают от этого конфликта. По всей Украине есть русскоговорящие люди – в Харькове, в Одессе, в Киеве. И нигде нет вопросов относительно дискриминации, давления, они ведут нормальную жизнь. Люди страдают только в тех регионах, в которых Россия создала этот конфликт. И во имя спасения этих людей мы хотим, чтобы это закончилось", - отметил Волкер.

Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

3 марта Волкер заявлял, что псевдореспублики боевиков, созданные Россией во временно оккупированных районах Донбасса, должны исчезнуть, так как факт их существования противоречит конституционному устройству Украины и минским соглашениям. 

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Теги: Курт Волкер, Россия, Донбасс, Крым
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