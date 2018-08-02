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02.08.2018, 10:36

Рубан предлагал обменять его на "иловайских" заложников - адвокат

Рубан предлагал обменять его на "иловайских" заложников - адвокат - Фото
Владимир Рубан (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Подследственный руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус готов был пойти на такую сделку со следствием до начала суда

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Подозреваемый в подготовке госпереворота и убийств руководства страны Владимир Рубан предлагал следствию пойти на сделку: обменять его до начала суда на двух украинских военных, которых удерживают в заложниках на временно оккупирванной территории Донбасса. Об этом сегодня, 2 августа, написал в Facebook его адвокат Валентин Рыбин.

"Володя Рубан, несмотря на возможные негативные для него последствия, согласился инициировать сделку со следствием и предложил индивидуальный обмен по формуле 1 на 2, в результате которого домой уже в ближайшие дни могли вернуться Сергей Глондарь и Александр Кориньков, находящиеся в плену со времен Иловайского котла", - пишет защитник главы Центра освобождения пленных Офицерский корпус.

По мнению Рыбина, правоохранители не пошли на такой шаг.

Вчера, 1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

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Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

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Теги: Владимир Рубан, война в донбассе, Надежда Савченко, заложники, обмен, валентин рыбин
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