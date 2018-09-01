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01.09.2018, 19:50

СБУ будет следить за эфиром NewsOne - Грицак

СБУ будет следить за эфиром NewsOne - Грицак - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В СБУ говорят, что пока не видели документов, подтверждающих, что Портнов будет управлять NewsOne

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Служба безопасности Украины будет внимательно наблюдать за контентом телеканала NewsOne и в случае выявления признаков совершения преступления реагировать на это соответствующим образом. Об этом глава СБУ Василий Грицак сообщил сегодня, 1 сентября, пишет Укринформ.

"К сожалению, мы не видели документов, которые подтверждают, что управление NewsOne взял на себя Портнов (бывший замглавы АП Андрей Портнов- ред.). Да, мы слышали его заявление, что он подписал соответствующие документы, но видимо легко спрогнозировать, на чьи жернова будут лить воду те каналы, которые будет курировать в перспективе Портнов”, - сказал Грицак.

По словам Грицака, если будут выявлены признаки совершения преступления, они будут документироваться, квалифицироваться соответствующим образом и тогда будет приниматься решение о внесении или невнесении их в ЕРДР.

В отношении Портнова СБУ осуществляет уголовное производство по статье "государственная измена".

Ранее сообщалось, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил телеканалу NewsOne предупреждение из-за комментария ведущего. Он, в частности, сказал: "Думаю, многие дискуссии вокруг перспектив урегулирования ситуации на Донбассе были бы здоровее и с большим рациональным зерном и осознанием, что Украина реально может, а чего Украина реально не может добиться в этой ситуации, если бы подобные кадры участия российской авиации в кампании Сирии регулярно появлялись бы на украинском телевидении. Потому что это... нравится это - не нравится..., но это есть мощь".

В тот же день Портнов заявил, что в течение трех лет будет управлять телеканалом.

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Теги: василий грицак, сбу, NewsOne, сми, Андрей Портнов
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