Sea Breeze: итоги учений этого года и планы на 2019-й - видео

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

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В следующем году планируется увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений

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Президент Петр Порошенко планирует увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений Sea Breeze в 2019 году. Об этом сообщается в Facebook президента.

По словам Порошенко, сотрудничество Украины со странами НАТО, принявшими участие в учениях в 2018 году, свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности.

Президент добавил, что в планах на 2019 год - увеличение контингента военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширение районов проведения учений Sea Breeze.

Порошенко отметил, что в нынешнем году в учениях Sea Breeze приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников. Оценка менторов из 8 стран-членов четкая и однозначная - благодаря учениям был сделан большой шаг вперед по повышению уровня взаимодействия и координации ВМС Украины и военных сил стран-союзников.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что военные учения Sea Breeze-2018 - это не только повышение совместимости союзников, но и наращивание уровня морской и полевой выучки и слаженности многонациональных подразделений.