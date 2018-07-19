Сенцов начал принимать питательную смесь - адвокат

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Украинский политзаключенный отказался от госпитализации с принудительным кормлением

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает уже 66-й день, после второго кризиса начал ежедневно принимать по две ложки питательной смеси. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе в комментарии Радио Свобода.

По его словам, второй кризис голодовки произошел около недели назад. Сенцов отказался от госпитализации с принудительным кормлением и согласился принимать смеси самостоятельно под наблюдением врача.

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис со здоровьем. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под наблюдением врача", - рассказал адвокат.

Адвокат сообщил, что сейчас Сенцов находится в палате, голодовку прекращать не собирается. "Сколько меня хватит, столько и протяну", - передал адвокат слова Сенцова.

В ближайшее время Украина подаст иск в ЕСПЧ по поводу политзаключенных граждан Украины в РФ.