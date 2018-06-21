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21.06.2018, 09:35

Сенцова могут кормить принудительно: Денисова обратилась в Минюст

Сенцова могут кормить принудительно: Денисова обратилась в Минюст - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Прием пищи против собственной воли является жестоким обращением, запрещено международным законодательством, подчеркнула украинский омбудсмен

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за вероятного принудительного кормления. Об этом Денисова сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, нет достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова.

"Учитывая заявления уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением, и запрещено международным законодательством. Поэтому я обратилась к заместителю министра юстиции Ивана Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", - отметила Денисова.

Фото: facebook.com/Денисова

Почти 40 стран просят генсека ООН обсудить с Путиным дело Сенцова.

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14 июня исполнился ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.

 

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Теги: Людмила Денисова, минюст, еспч, Олег Сенцов, принудительное кормление
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