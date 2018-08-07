Сенцову плохо, но от госпитализации отказывается - адвокат

Сенцов Олег Фото: скриншот Радио Свобода

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Дмитрий Динзе говорит, что у украинца плохо с сердцем, его два раза пытались уговорить уехать в больницу

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов чувствует себя плохо, однако от госпитализации отказывается. Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе после посещения Сенцова, передает Hromadske.

В частности, по информации адвоката, у Сенцова сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также – пульс, до 40 ударов в минуту.

Динзе говорит, что у украинца плохо с сердцем, его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

Также плохое самочувствие Сенцова связано с тем, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары - Олег чувствует слабость во всем теле.

При этом, по словам адвоката, голодовку прекращать Сенцов не планирует.

Политзаключенный против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может лишь навредить ему". Он также против перевода его в больницу, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".

Ранее Сенцов высказывал мнение, что украинская власть "должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных".