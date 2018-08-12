Сестра Сенцова призвала не сообщать о его спасении до вылета с РФ

Олег Сенцов (фото - Людмила ДенисоваFacebook)

Сегодня, 12 августа, сестра незаконно удерживаемого в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала не распространять никакой информации о возможном освобождении ее брата до момента, пока он не покинет территорию России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации. Все мы видим, как все нестабильно в царстве стабильности", - отметила она.

Каплан также попросила не тревожить мать Сенцова.

Слух об освобождении Сенцова пустила ночью российская журналистка Виктория Ивлева. Сама Ивлева позже предположила, что над ней "нехило посмеялись".

Наталья Каплан ночью сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что режиссера вывезли из колонии в Лабытнаги.

Позже управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло эту информацию.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что таким образом работники Лабытнанги "так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии".

10 августа у Сенцова был многочасовой медицинский консилиум.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, Олег Сенцов сейчас переживает третий кризис, а четвертый будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов и наступить он может в любое время.

Сенцов весит около 70 кг, похудел на 30 кг, находится в сознании, однако у него оно медленное, заторможенное.