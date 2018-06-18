Сийярто упрекнул Совет Европы: Венгров Закарпатья не защищают

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Глава МИД Венгрии раскритиковал и Венецианскую комиссию

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что тот больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми. Об этом он заявил на конференции по случаю 20-й годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков. Заявление опубликовано на сайте венгерского правительства.

Сийярто назвал неприемлемой ситуацию, при которой, по его словам, европейские институты, поддерживаемые за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальных меньшинств, проживающих в Европе на протяжении веков.

"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине", - подчеркнул министр.

Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии.

Сийярто также раскритиковал Венецианскую комиссию. Мол, у нее есть ожидания от Венгрии относительно еще не принятого законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту Венгрии", но она менее активна в отношении уже действующего законодательства Украины.