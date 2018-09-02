Собор на Фанаре: Украина получит автокефалию без согласия РФ

Варфоломей (фото - facebook/ecumenicalpatriarchate)

Сегодня, 2 августа, во время Синаксиса (собрания) архиереев Константинопольского патриархата, который проходит в Стамбуле (Турция), епископы решили, что Константинополь имеет право предоставить Украинской православной церкви Томос об автокефалии без согласия других церквей. Об этом Громадське со ссылкой на участников Собора.

"Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения утвердительный - "да, Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований", - сказано в сообщении. Отмечается, что при поддержке большинства иерархов предоставления автокефалии Украине не остается никаких процедурных преград и Константинополь может окончательно определить сроки издания Томоса (документа).

Ранее было сказано, что на открытии Вселенский патриарх Варфоломей зачитал доклад о самоуправстве Москвы по Киевской митрополии, начиная еще с XV века.