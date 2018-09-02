Собор на Фанаре: Украина получит автокефалию без согласия РФ

Сегодня, 2 августа, во время Синаксиса (собрания) архиереев Константинопольского патриархата, который проходит в Стамбуле (Турция), епископы решили, что Константинополь имеет право предоставить Украинской православной церкви Томос об автокефалии без согласия других церквей. Об этом Громадське со ссылкой на участников Собора.
"Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения утвердительный - "да, Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при поддержке большинства иерархов предоставления автокефалии Украине не остается никаких процедурных преград и Константинополь может окончательно определить сроки издания Томоса (документа).
Ранее было сказано, что на открытии Вселенский патриарх Варфоломей зачитал доклад о самоуправстве Москвы по Киевской митрополии, начиная еще с XV века.
С 1 по 3 сентября на Фанаре проходит Архиерейский собор Константинопольской церкви, где обсуждается предоставление Украинской православной церкви права на самоуправление.
Днем ранее, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря отметил, что "формат этого Синаксиса не предусматривает необходимости принятия каких-то решений, но и не исключает полностью возможности, что решения или рекомендации будут формально приняты.
По его словам, доклады по вопросам и мысли выступающих будут считаться официальной позицией и основой к дальнейшим действиям Константинополя.
Фото: facebook/ecumenicalpatriarchate
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31 августа глава Русской православной церкви Кирилл съездил на Фанар в Турцию, чтобы отговорить Вселенского патриарха Варфоломея от предоставления автокефалии Украинской православной церкви, но тот ему сообщил, что Украина получит право на независимость.