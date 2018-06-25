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25.06.2018, 14:56

Депутат Грановский о судах: Никто уже команду сверху не выполнит

Депутат Грановский о судах: Никто уже команду сверху не выполнит - Фото
Александр Грановский (фото - Facebook)

Сегодня судью уже не защитишь от Высшего совета правосудия или НАБУ, утверждает народный депутат от БПП

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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский утверждает, что в Украине реформированные суды и правоохранительные органы уже не выполняют неформальные указания от вышестоящей власти, так как не имеют "гарантий защиты" от уголовного преследования. Такое мнение парламентарий высказал в интервью Цензор.нет.

По словам Грановского, за последние годы структурные изменения в органах судебной власти и правопорядка "таковы, что невозможно дать кому-то команду, которую беспрекословно выполнят".

"Почему? Да потому что защитить человека нельзя. Что, президент влияет на НАБУ сегодня? Это ж самая важная штука во всем этом. Можно ли дать команду, не предлагая защиту в ответ?.. Никто ее не выполнит", - заявил депутат.

Как отметил Грановский, "в другие годы все варились в одном котле", и тот, кто "давал команду, мог и наказать".

"Сегодня же ты можешь дать судье гарантию, что однозначное решение примет Высший совет правосудия? Не можешь. Ты можешь защитить от НАБУ? Не можешь. Какие могут быть "вказівки"?" – резюмировал нардеп.

СМИ называют Грановского одним из ближайших соратников президента Петра Порошенко, а также "куратором" прокуратуры и судебной системы от Банковой.

В мае 2018 года журналисты проекта Схемы в своем расследовании утверждали, что Грановский пользуется элитными автопарком и недвижимостью, которые не отображает в своих декларациях.

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Теги: высший совет правосудия, набу, александр грановский, судебная власть, независимость судов
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