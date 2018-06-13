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Боты:
13.06.2018, 12:25

Washington Post: Советник Трампа получил от Пинчука $115 тысяч

Washington Post: Советник Трампа получил от Пинчука $115 тысяч - Фото
Виктор Пинчук (фото - Андрей Гузденко/LIGA.net)

Из декларации советника американского президента Джона Болтона известно, что фонд украинского бизнесмена оплатил ему выступления на двух мероприятиях

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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон за последний год получил $115 тысяч от фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука за участие в двух публичных мероприятиях. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на декларацию о доходах, которую обнародовал Белый дом. 

Компания Пинчука, пишет издание, оплатила участие "ястреба" из администрации США в дискуссионной панели в сентябре прошлого года в Киеве, и еще в одном мероприятии в Мюнхене в феврале. 

Спикер бизнесмена Наталья Вовк сказала, что фонд приглашал Болтона на выступления, "стараясь привлечь лучших спикеров, которые представляют разные взгляды участников политического процесса своих стран".

У Болтона отказались от комментариев.

В апреле стало известно, что офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует российское влияние на выборы президента США в 2016 году, изучает обстоятельства пожертвования Пинчуком $150 тыс благотворительному фонду Трампа осенью 2015 года.

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Теги: виктор пинчук, джон болтон, выступления, оплата, панель
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