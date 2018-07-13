Суд, где рассматривают дело Савченко, эвакуировали

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Шевченковский райсуд продолжает рассмотрение ходатайства о продлении ареста депутата

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Шевченковский районный суд Киева объявил эвакуацию сотрудников и посетителей из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

Звонок в полицию о минировании здания суда поступил в полицию 16:45.

13 июля Шевченковский райсуд продолжает рассмотрение ходатайства о продлении ареста депутата Надежды Савченко.

Это ходатайство рассматривалось уже нескольких дней. Рассмотрение затягивалось и переносилось по разным причинам. Утром 13 июля в суд не явились адвокаты Савченко, ей назначили государственного защитника.

22 мая суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).