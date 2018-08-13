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13.08.2018, 19:33

Суд продлил действие обязательств для Насирова

Суд продлил действие обязательств для Насирова - Фото
Насиров Роман

Сам бывший глава ГФС заявил, что считает решение суда незаконным

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Суд продлил действие обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает Украинская правда.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Насиров до 11 ноября должен носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не покидать без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и появляться по первому вызову суда или правоохранителей.

Сам Насиров заявил, что считает решение незаконным.

Во время заседания суд из-за сообщения о минировании не успел продолжить чтение обвинительного акта, состоящего из 774 страниц.

Срок действия обязанностей Насирова истекает 13 августа, поэтому их нужно было продлить незамедлительно.

В мае глава САП Назар Холодницкий заявлял, что процесс по делу Насирова может затянуться на 2 года.

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Теги: суд, прокуратура, роман насиров, обязательства
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