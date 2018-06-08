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08.06.2018, 15:30

Суд в Херсоне отказался возвращать имущество Вышинскому

Суд в Херсоне отказался возвращать имущество Вышинскому - Фото
Фото: Кирилл Вышинский/Facebook

Все, что изъяли сотрудники СБУ во время обысков у главреда РИА Новости Украина, остается под арестом - как и сам главный фигурант дела о госизмене

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Арест имущества задержанного правоохранителями главного редактора прокермлевского агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского остается в силе. Об этом сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты подозреваемого в государственной измене Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества", - написала она.

В банковской ячейке Вышинского обнаружили более $200 тысяч и "предмет, внешне похожий на пистолет Браунинг 1906".

Читайте мнение: Путин: РФ пока не думала об обмене Сенцова на Вышинского

15 мая 2018 года в Киеве обыскали офис и место жительства руководителя местного ресурса РИА Новости Украина. СБУ и ГПУ считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинского задержали и арестовали по подозрению в госизмене без права залога. Сам он с подозрением не согласен.

У фигуранта дела нашли два паспорта – украинский и российский, путинскую медаль "за возвращение Крыма", а затем и трудовой договор с МИА "Россия сегодня". Вышинский отказался от паспорта Украины, попросил у Путина "защиты", но в ГМС заявили, что выход из гражданства для него пока невозможен. В начале июня его квартиру ограбили.

В РФ возбудило дело за задержание Вышинского.

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Теги: пропаганда, арест, риа новости, кирилл вышинский, имущество
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