Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 16:19

Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку - адвокат

Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку - адвокат - Фото
Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

Сущенко передал омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с Сенцовым

Реклама
Реклама

Осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко призвал режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая голодает в колонии в российском Лабытнанги, прекратить голодовку. Об этом сообщает защитник Сущенко Марк Фейгин в Facebook.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно", - написал Фейгин.

Правозащитник добавил, что Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным Сенцовым. "Он тоже ее очень ждет", - отметил Сущенко.

"От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно упивающийся Мундиалем, вконец потерял уже стыд, придумывая идиотские предлоги для препятствования Денисовой", - резюмировал Фейгин.

Читайте также: У Сенцова проблемы с сердцем и почками - Денисова

Ранее Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав Сенцова из-за вероятного принудительного кормления.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сущенко Роман, Олег Сенцов, голодовка сенцова, голодовка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
СБУ разоблачила группу администраторов-агентов спецслужб РФ
Происшествия СБУ разоблачила группу администраторов-агентов спецслужб РФ
Россия использует украинских заложников как товар - Климкин
Политика Россия использует украинских заложников как товар - Климкин
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 