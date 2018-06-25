Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку - адвокат

Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

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Сущенко передал омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с Сенцовым

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Осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко призвал режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая голодает в колонии в российском Лабытнанги, прекратить голодовку. Об этом сообщает защитник Сущенко Марк Фейгин в Facebook.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно", - написал Фейгин.

Правозащитник добавил, что Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным Сенцовым. "Он тоже ее очень ждет", - отметил Сущенко.

"От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно упивающийся Мундиалем, вконец потерял уже стыд, придумывая идиотские предлоги для препятствования Денисовой", - резюмировал Фейгин.

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Ранее Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав Сенцова из-за вероятного принудительного кормления.