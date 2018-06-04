Украинского журналиста Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Московский городской суд сегодня, 4 июня, вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила служба Би-би-си.
Процесс проходил в закрытом режиме.
"Жалоба будет подана завтра", - сообщил у себя в Twitter общественный защитник политзаключенного Марк Фейгин.
Фото: twitter.com/FeyginMark
30 сентября 2016 года в Москве ФСБ задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.
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СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.