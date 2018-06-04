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04.06.2018, 15:47

Украинского журналиста Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Украинского журналиста Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы - Фото
Роман Сущенко (скриншот из видеозаписи)

Список украинских политзаключенных на территории страны-оккупанта формально пополнился задержанным 1,5 года назад в Москве журналистом Романом Сущенко

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Московский городской суд сегодня, 4 июня, вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила служба Би-би-си.

Процесс проходил в закрытом режиме.

"Жалоба будет подана завтра", - сообщил у себя в Twitter общественный защитник политзаключенного Марк Фейгин.

Фото: twitter.com/FeyginMark

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.

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СМИ сообщали, что Сущенко или другого украинского политзаключенного Олега Сенцова могут обменять на задержанного в Киеве кремлевского пропагандиста Кирилла Вышинского - главу теперь уже закрытого ресурса РИА Новости Украина.

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Теги: Москва, война в донбассе, роман сущенко, тюрьма, марк фейгин, политзаключенный
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