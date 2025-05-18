Все о 19 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

19 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 19 мая

По новому церковному календарю 19 мая чествуем священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров; мученика Парфения Жовковского, Римского; преподобного Иоанна – епископа Готского.

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Святой Патрикий жил в I веке и был епископом в Вифинии. За проповедование христианства был арестован вместе со своими тремя пресвитерами Акакием, Менандром и Полиеном. Все трое были усечены мечом около 100-го года.

Святой Партений жил в III веке и происходил из Армении. Партений служил в Риме во дворце правителя Декия. Когда начались гонения христиан, святой не скрывался и решил пойти на мучения за свою веру. Мощи святого хранятся в городе Жолква во Львовской области.

Преподобный Иоанн жил в VIII веке и происходил с территории современного Крыма. В 754 году был избран епископом Готcким. Принимал участие в Никейском соборе, возобновившем почитание икон. Святитель умер в 790 году. Его мощи были доставлены в крымский монастырь Парфенит у горы Аюдаг.

Какой международный праздник 19 мая

В этот день отмечается два профессиональных праздника семейных врачей: Всемирный день семейного врача и День семейной медицины в Украине. Праздники установлены с целью отметить работу врачей и выразить благодарность за их вклад в лечение и профилактику заболеваний у детей и взрослых.

Именины и день ангела

По новоюлианскому календарю 19 мая именины празднует Иван. Имя Иван происходит из иврита и означает "Божья милость" или "подарок Бога".

Именины 19 мая / LIGA.net

Народные приметы 19 мая

В народном календаре на этот день такие приметы:

теплый солнечный день сулит жаркое лето;

если утром туман, не следует ожидать дождей в ближайшее время;

дождь в этот день предсказывает засушливый июнь;

роса утром – хорошая примета, к богатому урожаю;

вороны во дворе – к плохим новостям.

Что нельзя делать в этот день

Среди общепринятых христианских запретов – завтра следует избегать ссор и конфликтов, негативных, завистливых мыслей и лени. В народе верили, что в этот день не стоит идти на рыбалку и носить грязную одежду.