Усе про 19 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

19 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 19 травня

За новим церковним календарем 19 травня вшановуємо священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна – єпископа Готського.

Святий Патрикій жив у I столітті й був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усі троє були усічені мечем близько 100-го року.

Святий Партеній жив у III столітті й походив з Вірменії. Партеній служив у Римі у палаці імператора Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не тікав й вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються у місті Жовква на Галичині.

Преподобний Іоанн жив у VIII столітті й походив з території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер у 790 році. Його мощі були доставлені у кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.

Яке міжнародне свято 19 травня

У цей день відзначається аж два професійних свята сімейних лікарів: Всесвітній день сімейного лікаря та День сімейної медицини в Україні. Свята встановлені з метою вшанувати роботу лікарів та висловити подяку за їх внесок у лікування та профілактику захворювань у дітей та дорослих.

Іменини та день ангела

За новоюліанським календарем 19 травня іменини святкує Іван. Ім'я Іван походить з івриту й означає "Божа милість" або "подарунок Бога".

Іменини 19 травня / LIGA.net

Народні прикмети 19 травня

У народному календарі до цього дня такі прикмети:

теплий сонячний день обіцяє спекотне літо;

якщо зранку туман, не слід чекати дощів найближчим часом;

дощ цього дня пророкує посушливий червень;

роса вранці – хороша прикмета, до багатого врожаю;

ворони на подвір’ї – до поганих новин.

Що не можна робити у цей день

Серед загальноприйнятих християнських заборон – завтра варто уникати сварок та конфліктів, негативних, заздрісних думок та ліні. В народі вірили, що у цей день не варто йти на риболовлю та носити брудний одяг.