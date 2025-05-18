Усе про 19 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 19 травня
За новим церковним календарем 19 травня вшановуємо священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна – єпископа Готського.
Святий Патрикій жив у I столітті й був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усі троє були усічені мечем близько 100-го року.
Святий Партеній жив у III столітті й походив з Вірменії. Партеній служив у Римі у палаці імператора Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не тікав й вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються у місті Жовква на Галичині.
Преподобний Іоанн жив у VIII столітті й походив з території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер у 790 році. Його мощі були доставлені у кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.
Яке міжнародне свято 19 травня
У цей день відзначається аж два професійних свята сімейних лікарів: Всесвітній день сімейного лікаря та День сімейної медицини в Україні. Свята встановлені з метою вшанувати роботу лікарів та висловити подяку за їх внесок у лікування та профілактику захворювань у дітей та дорослих.
Іменини та день ангела
За новоюліанським календарем 19 травня іменини святкує Іван. Ім'я Іван походить з івриту й означає "Божа милість" або "подарунок Бога".
Народні прикмети 19 травня
У народному календарі до цього дня такі прикмети:
теплий сонячний день обіцяє спекотне літо;
якщо зранку туман, не слід чекати дощів найближчим часом;
дощ цього дня пророкує посушливий червень;
роса вранці – хороша прикмета, до багатого врожаю;
ворони на подвір’ї – до поганих новин.
Що не можна робити у цей день
Серед загальноприйнятих християнських заборон – завтра варто уникати сварок та конфліктів, негативних, заздрісних думок та ліні. В народі вірили, що у цей день не варто йти на риболовлю та носити брудний одяг.