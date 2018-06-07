Сытник про антикорсуд: Радоваться пока очень рано

Артем Сытник Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

Остается риск получить зависимый суд со всеми недостатками действующих судов первой инстанции

Реклама

Реклама

Принятие Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционном суде - первый важный шаг на пути создания в Украине независимого судебного антикоррупционного учреждения, но радоваться пока еще очень рано. Такое мнение высказал директор Национального бюро Артем Сытник, передает пресс-служба НАБУ.

Сытник убежден, что результат голосования в парламенте за закон об антикоррупционном суд стал достижением гражданского общества и международных партнеров, которые приложили немало усилий для его принятия.

Процесс формирования этой институции не будет простым, отметил глава НАБУ. Важно, чтобы гражданское общество и международные партнеры и в дальнейшем держали в фокусе эту тему. Иначе есть риск получить суд, который будет зависимым, которому будут присущи те недостатки, которые сейчас есть в судах первой инстанции, считает Сытник.

Сегодня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.