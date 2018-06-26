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26.06.2018, 14:48

Тимошенко и Гриценко во втором туре: президентский опрос Рейтинга

Тимошенко и Гриценко во втором туре: президентский опрос Рейтинга - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Из опрошенных социологами украинцев 31% заявили, что однозначно планируют голосовать на выборах президента

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Если бы выборы президента состоялись в июне 2018 года, во второй тур вышли бы лидер Батькивщины Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Об этом заявляют в социологической группе Рейтинг, ссылаясь на результаты опроса.

31% респондентов сообщили, что однозначно намерены пойти на президентские выборы, 42% - скорее всего пойдут. 14% опрошенных заявили, что точно не будут голосовать, 7% - скорее всего не будут.

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Среди тех респондентов, кто намерен голосовать и определился с выбором, 15,9% отдали бы голоса за Тимошенко, 11,7% - за Гриценко, 10,5% - за Юрия Бойко, 9,3% - за Владимира Зеленского. По 8,6% опрошенных проголосовали бы за Святослава Вакарчука, Олега Ляшко и действующего президента Петра Порошенко.

В так называемом антирейтинге среди тех респондентов, кто планирует голосовать, 51,7% никогда бы не проголосовали за Порошенко, 30% - за Арсения Яценюка, 23,8% - за Ляшко, 23% - за Бойко, 20,8% - за Тимошенко.

Опрос проведен с 14 по 24 июня 2018 года методом личного интервью среди 2500 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности - не более 2%.

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В июньском опросе Киевского международного института социологии лидируют Тимошенко и Гриценко, Порошенко – на пятом месте.

В рейтинге от соцслужбы центра им. Разумкова за май 2018 года лидируют Тимошенко, Гриценко и Бойко, а Порошенко занимает четвертое место в гонке.

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Теги: президентский рейтинг, соцопрос, выборы президента, рейтинг кандидатов, кандидаты в президенты
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