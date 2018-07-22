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22.07.2018, 10:40

Трамп должен рассказать, о чем говорил с Путиным - экс-глава ЦРУ

Трамп должен рассказать, о чем говорил с Путиным - экс-глава ЦРУ - Фото
Леон Панетта (фото - Getty Images)

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта считает, что содержание беседы между Трампом и Путинм в Хельсинки должно стать известно общественности

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Содержание переговоров в Хельсинки между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным должно стать достоянием общественности. Об этом бывший директор ЦРУ Леон Панетта сообщил телеканалу Fox News.

"Трамп впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а РФ нам не друг. Если у них состоялась такого рода встреча, я считаю, что президент обязан рассказать американскому народу о том, что же на ней обсуждалось", - подчеркнул Панетта.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.

Трамп, в свою очередь, обвинил СМИ в лицемерии из-за их критики после встречи с президентом страны-агрессора.

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Теги: цру
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