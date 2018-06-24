Трамп и Путин могут встретиться в недалеком будущем - Госдеп

Майк Помлео (фото - Getty Images)

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Госсекретарь США сообщил, что Трамп и Путин могут встретиться после визита в Москву советника по национальной безопасности Болтона

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Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в недалеком будущем. Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал MSNBC.

Это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, уточнил Помпео. Поездка Болтона запланирона на следующую неделю.

"Вашингтон пытается найти точки, в которых наши интересы (США и России - ред.) совпадают, и защищать интересы США там, где такого совпадения нет", - подчеркнул Помпео.

Он добавил, что в переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Украине и Сирии.

Ранее представитель США в ОБСЕ Мишель Сайдерс выразила возмущение в связи с отказом властей страны-агрессора допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху и призвала немедленно организовать встречи.

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента Трампа не продвинулась в разработке комплексного подхода к России. По мнению Нуланд, США должны предупредить Россию о жестком ответе в случае новой попытки вмешательства в американские выборы.