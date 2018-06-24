Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.06.2018, 10:30

Трамп и Путин могут встретиться в недалеком будущем - Госдеп

Трамп и Путин могут встретиться в недалеком будущем - Госдеп - Фото
Майк Помлео (фото - Getty Images)

Госсекретарь США сообщил, что Трамп и Путин могут встретиться после визита в Москву советника по национальной безопасности Болтона

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в недалеком будущем. Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал MSNBC.

Это может произойти после поездки в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, уточнил Помпео. Поездка Болтона запланирона на следующую неделю.

"Вашингтон пытается найти точки, в которых наши интересы (США и России - ред.) совпадают, и защищать интересы США там, где такого совпадения нет", - подчеркнул Помпео.

Он добавил, что в переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым выражал беспокойство по поводу вмешательства России в выборы в США и ее поведения в Украине и Сирии.

Ранее представитель США в ОБСЕ Мишель Сайдерс выразила возмущение в связи с отказом властей страны-агрессора допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху и призвала немедленно организовать встречи.

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация президента Трампа не продвинулась в разработке комплексного подхода к России. По мнению Нуланд, США должны предупредить Россию о жестком ответе в случае новой попытки вмешательства в американские выборы.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 24.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Майк Помпео, Россия, США, дональд трамп, владимир путин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Глава японской Окинавы требует свернуть базы США на острове
Мир Глава японской Окинавы требует свернуть базы США на острове
"Мне все равно": надпись на куртке Мелании Трамп вызвала скандал
Мир "Мне все равно": надпись на куртке Мелании Трамп вызвала скандал
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 