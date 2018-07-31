Турчинов сравнил референдум в ОРДЛО и Крыму с колорадскими жуками

Александр Турчинов (фото - LIGA.net)

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Секретарь СНБО назвал провокацией предложение РФ провести референдум на временно оккупированных территориях

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Идея России провести референдум во временно оккупированном Донбассе и в Крыму до вывода войск неприемлема. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

Турчинов назвал провокацией предложение провести референдум на оккупированных территориях. "Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", - подчеркнул он.

Он отметил, что такое предложение неприемлемо и сначала украинские территории должны быть полностью освобождены.

Только после этого, по его словам, можно будет задействовать политические механизмы реинтеграции Крыма и Донбасса.

31 июля 2018 года Турчинов заявил, что страна-оккупант Российская Федерация неподалеку от границы с Украиной готовится к активным боевым действиям.

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