У Путина прокомментировали возможность окончания войны в Донбассе

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов предупредил, что Россия "всегда будет выступать против прямых военных угроз"

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Гибридная война в Донбассе не завершится до смены власти в Украине. Об этом в интервью прокремлевскому изданию Коммерсант заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов, который ранее был главой Минобороны РФ и вице-премьером.

Отвечая на вопрос, когда может завершиться война на востоке Украины, Иванов сказал: "При нынешней власти в Киеве перспектив этому нет".

Он, как и все в Кремле, утверждает, что "в Украине якобы произошел государственный переворот, поддержанный Западом".

"Российские войска на территории Крыма были, и свою квоту по российско-украинскому соглашению - 25 тысяч военнослужащих на территории Крыма - мы ни разу не нарушили, это я вам точно говорю. Даже после того, как группировка наших войск была усилена, лимит 25 тысяч мы ни разу сознательно не превзошли, чтобы нас не обвинили", - сказал Иванов.

При этом он подчеркнул, что Россия "не проводит агрессивную политику", назвав "бредом" заявления о планах РФ напасть на Прибалтику.

"Я понимаю, для чего они нужны, я прекрасно понимаю: если Прибалтика не будет орать, что ее сегодня-завтра захватит коварная Россия, им денег не дадут", - отметил чиновник.

По его словам, Россия "всегда будет выступать против прямых военных угроз". "Польша, Румыния, приближение системы ПРО к нашим границам - это, конечно, прямая военная угроза", - уточнил Иванов.

27 июля президент РФ Владимир Путин заявлял, что его идея проведения референдума в Донбассе требует "дополнительного изучения и проработки".