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11.06.2018, 21:15

Убийство Вороненкова: назначено подготовительное заседание суда

Убийство Вороненкова: назначено подготовительное заседание суда - Фото
Денис Вороненков Фото: facebook.com/deputatvoronenkov

Заседание запланировано на 13 июня 11:00

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Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела об убийстве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова назначено на 13 июня 2018 года. Об этом сообщает в Facebook Шевченковский районный суд города Киева.

Заседание запланировано на 11:00.

Речь идет о производстве по обвинению Ярослава Тарасенко, обвиняемого по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособничество в умышленном убийстве по корыстным мотивам, по заказу, по предварительному сговору группой лиц), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК, и Александра Лося, обвиняемого по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 УК.

23 марта 2017 года Вороненкова у киевского отеля Премьер Палас средь бела дня застрелил экс-боец Нацгвардии Павел Паршов. Охранник экс-депутата успел ранить нападавшего, позже тот скончался в больнице.

10 мая прокуратура Киева завершила досудебное расследование в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова. 

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Теги: Денис Вороненков, убийство Вороненкова
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