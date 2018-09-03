Украина не будет разрывать договор о дружбе с РФ - Геращенко

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Она его просто не продлит

Реклама

Реклама

Украина не намерена разрывать или денонсировать договор о дружбе с РФ, это даст возможность использовать его нарушение со стороны РФ в международных судах. Вместе с тем Киев не намерен продлевать действие документа. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Мы не денонсировали и не разрывали договор, чтобы по максимуму использовать его положение в международных судах против РФ, которая нарушила этот договор. Но теперь мы не продолжаем его действие, не пролонгируем. Денонсация и не пролонгация-это не синонимы" – написала Геращенко.

Она отметила, что разницу между "денонсацией" и "непролонгацией" "должны были бы знать украинские политики, особенно кандидаты и кандидатки в президенты".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что просит Министерство иностранных дел подготовить документы для, как поняли его журналисты, разрыва договора о дружбе и партнерстве с РФ.

"Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - цитирует Порошенко 5 канал.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина до 30 сентября официально должна уведомить Россию о желании прекратить действие договора о дружбе, иначе он будет продлен еще на 10 лет.

По условиям договора, если за 6 месяцев до окончания срока действия документа одна из сторон не сообщит второй о желании прекратить его действие, он автоматически будет продлен на следующие 10 лет. Действие договора заканчивается 1 апреля. Соответственно Украина должна уведомить Россию о желании его прекратить до 30 сентября.