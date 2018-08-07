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07.08.2018, 10:30

Украина подает в ЕСПЧ новый иск против России

Украина подает в ЕСПЧ новый иск против России - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Новый иск будет касаться политзаключенных - в Минюсте надеются, что это привлечет к ним внимание мирового сообщества

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На следующей неделе Украина подаст в Европейский суд по правам человека иск против России по украинским политзаключенным. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в эфире 5 канала

По его словам, подача иска привлечет внимание к удерживаемым в РФ украинцам. 

Петухов считает, что внимание ЕСПЧ сможет обеспечить им "по крайней мере нормальные условия содержания и разрешение на посещение".

В перспективе дело может закончиться освобождением украинцев по решению Страсбургского суда. 

3 августа 2018 года политзаключенный украинец Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии, отбыв полный срок наказания.

Еще 14 мая незаконно осужденный в РФ украинец Олег Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Теги: минюст, политзаключенные, иск, еспч
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