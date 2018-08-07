Украина подает в ЕСПЧ новый иск против России

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Новый иск будет касаться политзаключенных - в Минюсте надеются, что это привлечет к ним внимание мирового сообщества

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На следующей неделе Украина подаст в Европейский суд по правам человека иск против России по украинским политзаключенным. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в эфире 5 канала.

По его словам, подача иска привлечет внимание к удерживаемым в РФ украинцам.

Петухов считает, что внимание ЕСПЧ сможет обеспечить им "по крайней мере нормальные условия содержания и разрешение на посещение".

В перспективе дело может закончиться освобождением украинцев по решению Страсбургского суда.

3 августа 2018 года политзаключенный украинец Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии, отбыв полный срок наказания.

Еще 14 мая незаконно осужденный в РФ украинец Олег Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.