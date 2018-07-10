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10.07.2018, 10:45

Украинские солдаты в Донбассе стреляют, и это нормально - Волкер

Украинские солдаты в Донбассе стреляют, и это нормально - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - пресс-служба СНБО)

По словам представителя Госдепартамента Курта Волкера, украинские солдаты на своей территории и защищают ее

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Украинские военные стреляют в Донбассе и это нормально. Об этом сказал представитель Государственнгого департамента по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию Bild.

"Нужно помнить, что все это происходит на украинской территории. Это совершенно нормально, что у страны есть солдаты. И не нормально для страны иметь своих солдат в другой стране. Это ситуация на востоке Украины", - сказал Волкер.

Представитель Госдепартамента отметил, что с украинской стороны бывают некоторые нарушения режима прекращения огня, но подавляющее большинство и самые серьезные травмы происходят на оккупированной Россией территории Донбасса.

Волкер также пояснил, как происходят нарушения и что они бывают разными. Если солдаты, защищая населенный пункт в своей стране, попадают под минометный обстрел, это одна ситуация. Но нарушением в этом случае будет также и ответный огонь с их стороны.

 В Минске на заседании трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля 2018 года. Но случаи нарушения прекращения огня есть.

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Теги: Курт Волкер, война в донбассе, украинская армия, прекращение огня
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