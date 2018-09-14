Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.09.2018, 11:02

В чем разница между церковью в Украине и в РФ: мнение Порошенко

В чем разница между церковью в Украине и в РФ: мнение Порошенко - Фото
Петр Порошенко (скриншот из трансляции)

Как выразился президент, концепция "третьего Рима" как давней заявки Москвы на мировую гегемонию в религии, "рассыпается, словно карточный домик"

Реклама
Реклама

Церковь в России является "скрепой" авторитарного режима, тогда как в украинской - наибольшей православной церкви Европы - органично могут уживаться христианство восточного обряда и демократия. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время выступления на 15-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Вопрос Томоса Украине, по словам главы государства, выходит далеко за пределы церковной жизни.

"Потому что единая поместная церковь не является угрозой конфликта, как некоторые хотели бы стремиться к этому. Нет. Мы этого не допустим. Единая поместная православная соборная церковь - это залог общественного согласия, единства государства и духовной независимости от Москвы, которая, к сожалению, до сих пор пребывает в плену ложного представления о том, что якобы здесь, у нас, ее каноническая территория", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, сентябрьский Синаксис, собрание архиереев Вселенского патриархата, "начисто развеял эти ложные иллюзии Москвы".

Читайте также: Климкин заподозрил, что заявление РПЦ написали в ФСБ

Сейчас именно в Украине решается вопрос будущего всего мирового православия, отметил президент. Которое, уточнил он, украинцы и россияне "понимают по-разному".

"И это еще одна из причин, почему нам с россиянами не по пути. <...> Посмотрите на истерию, которую мы видим в Москве, причем повсюду: начиная от московских каналов и заканчивая абсолютно нецерковными высказываниями их церковных иерархов", - сказал президент.

Порошенко сообщил, что Киев получил ряд "очень позитивных сигналов" от Вселенского патриархата, "и они вдохновляют".

Читайте также: Владыка Иов о Москве как "третьем Риме": Миф псковского старца

В апреле 2018 года президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии УПЦ. Константинополь начал необходимые для этого процедуры.

В начале осени Вселенский патриархат назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ возмутилась тем, что решение приняли без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием. В России считают подобные действия Варфоломея "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

В УПЦ МП заявили, что хотят созвать свой Собор из-за экзархов Варфоломея.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
УПЦ КП выдвинет на главу единой церкви в Украине Филарета
Общество УПЦ КП выдвинет на главу единой церкви в Украине Филарета
Владыка Иов о заявлениях РПЦ: Отрекаются от православного учения
Политика Владыка Иов о заявлениях РПЦ: Отрекаются от православного учения
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 